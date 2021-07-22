Общество

Не переходите по ссылке: в Facebook появилась новая схема “развода”

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Не переходите по ссылке: в Facebook появилась новая схема "развода"

В соцсети Facebook начали разводить пользователей. Так, мошенники посылают сообщения украинцам в Messenger, где просят перейти по ссылке на страницу. О мошеннической схеме рассказал пользователь сети Василий Шевчук на своей странице в Facebook.

"Внимание!!! Если вы получили через Facebook Messenger мошенническую публикацию (как на фото) не переходите по ссылке в ней – это "лохотрон", – говорится в сообщении.

Он также опубликовал скриншоты, на которых видны сообщения мошенников. На одном из них сообщение якобы присланное от компании Facebook, которая отмечает 20 годовщину.

Не переходите по ссылке: в Facebook появилась новая схема "развода"

На втором скриншоте человеку сообщают о том, что он выиграл 7 тысяч гривен. При этом предлагают рассказать об этой акции, и зарегистрироваться.

Не переходите по ссылке: в Facebook появилась новая схема "развода"

Ранее мы писали о том, что несуществующая криптовалюта обогатила мошенников на 31 миллион. Также сообщалось, что украинцев обманывают через автоматы iBox.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»

2 часа ago

Впервые с 2008 года: Украина будет принимать турнир категории ATP Challenger Tour

3 часа ago

Марсоход NASA начал поиски жизни на Красной планете

3 часа ago

Зеленский анонсировал шесть тем, которые поднимет во время встречи с Байденом

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button