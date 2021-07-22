На Ивано-Франковщине ожидается подъем уровня воды в реке Ворона

Государственная служба Украины почрезвычайным ситуациям предупреждает опаводковой ситуации нареке Ворона наИвано-Франковщине.

©dsns.gov.ua

22июля нареке Ворона возлег. Тысменица вИвано-Франковской области ожидается продолжение повышения уровня воды на0,8-1,3м над уровнями посостоянию на08:00 21июля, возможен выход напойму (первый уровень опасности— желтый).

Как сообщалось ранее, врезультате сложных погодных условий (гроз, шквалистого ветра исильного дождя) вУкраине были обесточены около 100 населенных пунктов, затоплены десятки домов идворов, повалены деревья.

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo