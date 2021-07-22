Общество

Мариуполь затопило проливным дождем

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Мариуполь затопило проливным дождем

В четверг, 22 июля, в Мариуполе ливнем затопило дороги и тротуары, был обесточен ряд электроподстанций. Об этом сообщает Mrpl.city.

В социальных сетях пользователи публикуют видео и фото последствий.

На пересечении улиц Казанцева и Митрополитской оказалась забитой ливневка. Поток воды несся по дороге, не давая водителям дойти до своих автомобилей.

Фото: mrpl.city
Мариуполь затопило проливным дождем

Фото: mrpl.city
Мариуполь затопило проливным дождем

Фото: mrpl.city
Мариуполь затопило проливным дождем

Фото: mrpl.city
Мариуполь затопило проливным дождем

Фото: mrpl.city
Мариуполь затопило проливным дождем

Фото: mrpl.city
Мариуполь затопило проливным дождем

На пересечении пяти дорог в районе "Амстора" также образовалась огромная лужа. Легковые автомобили были затоплены до уровня капота.

Спасательная аварийно-водолазная служба горсовета перешла в режим повышенной готовности.

Читайте также, на столицу Украины, Киев, обрушилась непогода. Столичная подземка не выдержала бушующей стихии и оказалась затопленной, в связи с этим в метро частично ограничили работу станции "Академгородок", последствия стихии были устранены. 

Кроме того, в Черновицкой области в результате проливных дождей подтоплены 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. При этом жертв и пострадавших в результате непогоды нет. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 52 секунды ago
0 0 1 минута чтения
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