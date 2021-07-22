“Магия трав”: известный блогер презентовала интерактивную кулинарную книгу

В среду, 21 июля, известный блогер и телеведущая Юлия Бенкендорф презентовала свою кулинарную книгу под названием "Магия трав".

На презентации собрались близкие и друзья Юлии, а также те, кто помогал ей в создании книги на разных этапах. Среди гостей – телеведущая Руслана Пысанка, певица Анна Завальская и диетолог Наталья Самойленко.

В книгу "Магия трав" вошли 110 рецептов, которые разделены на 11 глав – именно такое количество трав упоминается в книге.

"Травы на моем столе – это та изюминка, которая придает блюдам, кроме полезности, особого шарма. Один и тот же рецепт с новой травой дает новый результат. В итоге те 110 блюд, которые представлены в "Магия трав" – это не финал, а только очередное поле для фантазий", – говорит Юлия.

К слову, в книге не обошлось без интерактивной составляющей, что делает ее фактически уникальной на украинском рынке. Так, возле каждого рецепта есть QR-код, просканировав который с помощью смартфона можно увидеть видеоролик-сопровождение к рецепту, в котором подробно показано, что и как нужно готовить.

Во время презентации книги блогер также провела небольшой мастер-класс по приготовлению соусов, рецепты которых есть в книге.

Ранее мы писали о том, что Louis Vuitton выпустит фотокнигу об Украине. В альбом войдут снимки украинских фотографов Тани Щегловой и Романа Новена, которые известны как дуэт Synchrodogs. Будет представлен их фотопроект Slightly Altered, снятый в Карпатах и рассказывающий о взаимосвязи человека с природой и о том, как они неизбежно меняют друг друга.

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По материалам: Подробности