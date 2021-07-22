Общество
23 июля в Украине существенных осадков не ожидается
Впятницу, 23июля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, существенных осадков постране неожидается. Ветер северный, северо-западный, 5-12м/с. Всеверных ивосточных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до93ед./куб.м.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +13…+17 °С, днем температура воздуха составит +23…+25 °С.
Назападе температура воздуха составит +13…+16 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+25 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+16…+20 °С, днем температура воздуха поднимется до+25…+27 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +17…+19 °С, днем воздух прогреется до+25…+26 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo