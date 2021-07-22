Общество

23 июля в Украине существенных осадков не ожидается

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Впятницу, 23июля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, существенных осадков постране неожидается. Ветер северный, северо-западный, 5-12м/с. Всеверных ивосточных областях ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до93ед./куб.м.

23 июля в Украине существенных осадков не ожидается

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +13…+17 °С, днем температура воздуха составит +23…+25 °С.

Назападе температура воздуха составит +13…+16 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+25 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+16…+20 °С, днем температура воздуха поднимется до+25…+27 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +17…+19 °С, днем воздух прогреется до+25…+26 °С.

23 июля в Украине существенных осадков не ожидается

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Смягчение монетарной политики и экспансивная фискальная политика — ключевые задачи экономического роста» — Любченко

2 часа ago

Два клуба украинцев победили в матчах квалификации Лиги чемпионов УЕФА

3 часа ago

Конгрессмены призывают Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом

3 часа ago

В Китае запустили сервис беспилотных такси

5 часов ago

Добавить комментарий

Back to top button