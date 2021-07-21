Украинские удостоверения водителя вновь признаются в Италии
В Риме подписали межправительственное соглашение, согласно которому украинские удостоверения водителя вновь признаются в Италии. Договоренность будет действовать в течение пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр постоянной инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.
Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые:
- легально проживают в Италии;
- являются резидентами страны менее четырех лет;
- имеют действительные украинские водительские права.
Соглашение заключено сроком на 5 лет, вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
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По материалам: Подробности