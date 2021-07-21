Общество

Украинские удостоверения водителя вновь признаются в Италии

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Украинские удостоверения водителя вновь признаются в Италии

В Риме подписали межправительственное соглашение, согласно которому украинские удостоверения водителя вновь признаются в Италии. Договоренность будет действовать в течение пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр постоянной инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.

Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые:

  • легально проживают в Италии;
  • являются резидентами страны менее четырех лет;
  • имеют действительные украинские водительские права.

Соглашение заключено сроком на 5 лет, вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Ранее мы писали про ТОП-5 непростительных ошибок водителей, убивающих автомобиль.

По материалам: Подробности

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