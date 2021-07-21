В Риме подписали межправительственное соглашение, согласно которому украинские удостоверения водителя вновь признаются в Италии. Договоренность будет действовать в течение пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр постоянной инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.

Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые:

легально проживают в Италии;

являются резидентами страны менее четырех лет;

имеют действительные украинские водительские права.

Соглашение заключено сроком на 5 лет, вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

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По материалам: Подробности