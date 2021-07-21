В Украину идет похолодание

В среду, 21 июля, в Украине продолжат лить сильные дожди и спадать температура.

На западе ожидается дождь с грозой круглосуточно, температура будет колебаться от +21 до +24 днем ​​и от +13 до +17 ночью.

Холоднее всего будет на Закарпатье, а теплее – в регионах расположенных ближе к центру.

На севере и в центральных регионах также обильные дожди, солнце за весь день не выглянет из-за туч.

Температура воздуха днем ​​составит от +21 до +24, а ночью столбик термометра опустится и будет показывать от +16 до +19.

Не обойдут дожди и южные области, но температура здесь будет значительно выше, днем ​​- от +26 до +32, а ночью от +19 до +24.

Теплее всего снова на востоке. Здесь также пройдут ливни, но температура воздуха составит от +29 до +34 днем ​​и от +19 до +22 ночью.

Наиболее жарким будет день в Луганской и Донецкой областях.

Ранее мы писали о том, что Украину ждут две волны похолодания до конца июля.

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По материалам: Подробности