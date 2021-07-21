В Украине резко похолодает: где ждать изменений погоды

В среду, 20 июля, в Украину придут дожди с грозами. Погода ухудшится на всей территории страны. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Кроме того, во многих областях значительно похолодает. Так, наибольшее снижение температуры воздуха ожидается на севере страны, в центральных регионах и на западе. В северных и центральных областях днем будет +22-24 градуса, ночью воздух опустится до +16-18 градусов.

В Киеве ожидается +21-23 днем и +17-19 ночью.

Показатели термометров в западных областях будут держаться днем на уровне +22-24 градуса. Однако ночью будет значительно прохладнее – прогнозируют +13-15 градусов.

Где по-прежнему будет жарко?

В восточных областях будет жарче всего по Украине. В Луганской области температура будет достигать +34 градусов днем. Несколько снизится температура в приморских регионах. Там прогнозируют +26-28 градусов днем и +19-21 ночью.

Теплее всего будет в Крыму, где воздух прогреется до +30-32 градусов, а ночью будет держаться на уровне +22-24 градуса.

Ранее мы писали о том, что Украину ждут две волны похолодания до конца июля.

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По материалам: Подробности