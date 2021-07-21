Общество

В Украине хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах

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В Украине хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах

В Раду внесли законопроект, которым предлагают запретить продажу алкогольных напитков и любых видов сигарет в супермаркетах. Номер законопроекта – 5805. Законопроектом также предлагают перенести продажи в специализированные торговые точки.

"Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования влияния алкоголя на здоровье человека. Вывод исследований – безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм", – говорится в пояснительной записке к законопроекту

Законопроетом предлагают:

  • запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в помещениях торговых организаций, которые торгуют продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами;
  • продажа вышеупомянутого может осуществляться исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме перечисленных, не продаются.
  • За нарушение запрета магазины, будут платить штраф – 23 790 грн.

Ранее в Украине запретили продажу лекарств детям.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
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