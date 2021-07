Метеорологическое бюро Великобритании впервые за167 лет своего существования объявило «оранжевое» предупреждение осильной жаре. Оно охватило большую часть территории Уэльса, атакже районы южной, центральной изападной Англии, ожидается, что температура местами достигнет +33°C, сообщает Science Alert.

Not enjoying the #heatwave ? Temperatures will bedropping off over the coming days pic.twitter.com/vkqMDVpyk1

—Met Office (@metoffice) July21, 2021

Метеорологи создали новую службу предупреждения онаступлении жары, ученые считают, что своевременные объявления помогут изменить отношение людей кповышению температуры испасти жизни.

Пооценкам, вВеликобритании почти 2,5тыс. человек умерли вовремя трех волн тепла летом 2020года. Это наибольшее число смертей, вызванных жарой, спериода смертоносной волны тепла вЕвропе вавгусте 2003года.

Предупреждение бывает объявлено, когда существует 70% вероятности превышения порога жары, определяемого средними летними температурами каждого региона Великобритании, втечение двух дней подряд иразделяющей ихночи.

Волны жары становятся все более частыми, долгими иинтенсивными попричине глобального потепления. Предупреждения обэкстремальных температурах становятся важной частью адаптации кизменениям климата.

©The Guardian

По материалам: Gismeteo