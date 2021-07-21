Общество
В Киеве 21 июля ожидается похолодание и сильный дождь
Всреду, 21июля, вКиеве ожидается похолодание, которое будет сопровождаться сильным дождем игрозами. Количество выпавших осадков может достигнуть 43мм.
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Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах +18…+23 °С.
Ветер северо-восточный, 5-12м/с, порывистый.
Атмосферное давление составит 740мм рт.ст.
Солнце взойдет в05:10, азайдет в20:57. Долгота дня составит 15ч 47мин.
Видимость вовремя сильного дождя снизится до500-700м.
Геомагнитная обстановка будет спокойной.
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По материалам: Gismeteo