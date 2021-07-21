Общество

В Киеве 21 июля ожидается похолодание и сильный дождь

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Всреду, 21июля, вКиеве ожидается похолодание, которое будет сопровождаться сильным дождем игрозами. Количество выпавших осадков может достигнуть 43мм.

В Киеве 21 июля ожидается похолодание и сильный дождь

©Reurets

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах +18…+23 °С.

Ветер северо-восточный, 5-12м/с, порывистый.

Атмосферное давление составит 740мм рт.ст.

Солнце взойдет в05:10, азайдет в20:57. Долгота дня составит 15ч 47мин.

Видимость вовремя сильного дождя снизится до500-700м.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

В Киеве 21 июля ожидается похолодание и сильный дождь

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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