В Киеве 21 июля ожидается похолодание и сильный дождь

В Украине отменяют обязательный военный призыв

ГСЧС: на западе Украины объявлена угроза паводка

Календарь православных праздников на август-2021

Июльская жара в Киеве побила очередной рекорд

В Финляндии началась четвертая волна коронавируса

Потепление создало 1200 озер в Швейцарских Альпах

Грузия вернулась в “красную зону” по коронавирусу