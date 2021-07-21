Снимал девочек голышом: в Запорожской области задержали тренера-педофила (видео)

В Запорожской области 48-летнего тренера детской секции по спортивной акробатике разоблачили в развращении несовершеннолетних и изготовлении порнографии. Об этом сообщает Киберполиция.

По версии следствия, мужчина договорился с родителями о фотосъемке спортивного белья и заручился их письменным согласием. Однако во время съемок он заставлял своих 8-летних воспитанниц снять одежду и позировать для откровенных снимков. Потом фото и видео с детьми извращенец продавал на тематическом форуме в DarkNet.

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Продавец запрещенного контента попал в поле зрения украинских правоохранителей. Во время обыска у него дома следователи нашли более 500 гигабайтов порно с участием детей.

Пока доказано, что от действий тренера пострадали как минимум три девочки, которые занимались в его секции.

Мужчине сообщили о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса: развращение несовершеннолетних (ч.2 ст.156), а также ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов (ч. 4 ст. 301). Педофилу грозит до десяти лет заключения.

Напомним, что недавно под Киевом задержали педофила, который под видом детского фотографа пробирался в детский садик и на камеру раздевал малышей.

Ранее "Подробности" писали, что под Одессой психолог-логопед развращала дошкольников вместе с мужем.

По материалам: Подробности