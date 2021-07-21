Общество

Погода в Украине 22 июля: пройдут дожди, местами – ливни

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Вчетверг, 22июля, вУкраине ожидается переменная облачность, постране пройдут дожди сгрозами, всеверных областях прогнозируются ливни свыпадением более 22мм осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10м/с, порывы до17-20м/с.

Погода в Украине 22 июля: пройдут дожди, местами – ливни

©pixabay.com

Всеверных изападных частях страны ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до65ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +15…+19 °С, днем температура воздуха составит +22…+24 °С.

Назападе температура воздуха составит +14…+16 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+24 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+18…+20 °С, днем температура воздуха поднимется до+21…+29 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +19…+21 °С, днем воздух прогреется до+23…+26 °С.

Погода в Украине 22 июля: пройдут дожди, местами – ливни

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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