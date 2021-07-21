Подплыл и начал трогать за интимные места: на пляже Харькова педофил приставал к 8-летней девочке (видео)

(видео) ” src=”/wp-content/uploads/092730d1693addc001e55329f0f0d81a.jpg” alt=”Подплыл и начал трогать за интимные места: на пляже Харькова педофил приставал к 8-летней девочке (видео)” width=”100%” />

В среду, 20 июля, в Харькове полицейские задержали 39-летнего мужчину, который приставал к 8-летней девочке. В полиции сообщили, что инцидент произошел на Салтовском карьере днем.

К копам обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что на пляже обосновался педофил. Когда ее дочь купалась, к ней подплыл неизвестный мужчина и начал трогать за интимные места.

Патрульные сразу же задержали подозрительного купальщика. Очевидцы сняли его на видео. Судя по разбитой голове, интерес мужчины к маленьким детям не остался незамеченным, и с ним провели воспитательную беседу другие отдыхающие.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана, то он может угодить за решетку на 8 лет.

Ранее "Подробности" писали о тренере-педофиле из Запорожской области. Руководитель детской секции по спортивной акробатике договорился с родителями о фотосъемке спортивного белья. Однако во время съемок он заставлял своих 8-летних воспитанниц снять одежду и позировать для откровенных снимков. Потом фото и видео с детьми извращенец продавал на тематическом форуме в DarkNet.

По материалам: Подробности