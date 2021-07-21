Побег из СИЗО Одессы: инцидент засняли камеры наблюдения

Из следственного изолятора Одессы 20 июля сбежал преступник. Момент побега удалось заснять на камеры наблюдения. Видео опубликовал Obozrevatel.

Так, подозреваемый в преступлении Сергей Кутафин долго преодолевал заграждения. Примечательно, что на него не среагировала служебная собака, а на периметр не выдвинулась группа задержания.

Подозреваемый перебрался через забор изолятора с колючей проволокой, а затем через ограждение соседней исправительной колонии.

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Кроме того, в Одессе мужчина подозреваемый в преступлении, сбежал из здания суда из-под конвоя. Его объявили о розыск. Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, позвонить в отдел полиции № 2 Одесского районного управления Нацполиции.

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По материалам: Подробности