Общество
Киев снова накроют ливни с грозами и шквалами
21июля встолице ожидаются грозы, днем— значительные дожди ипорывы ветра до15-20м/с (Iуровень опасности, желтый).
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Специалисты рекомендуют вовремя грозы закрывать окна инеподходить кним, небраться заметаллические входные двери, наулице держаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии.
Напомним, что 19июля Киев накрыл мощный ливень. За40минут внекоторых районах выпало до80% месячной нормы осадков. Врезультате непогоды были повалены деревья, подтоплены улицы истанции метро, разрушено дорожное покрытие.
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По материалам: Gismeteo