Общество

Жителей Украины предупреждают о грозах и сильных дождях 22 июля

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22июля вюжных, восточных ицентральных областях Украины ожидаются грозы, ночью местами— значительные дожди (Iуровень опасности, желтый).

Жителей Украины предупреждают о грозах и сильных дождях 22 июля

©pixabay.com

Водителям следует быть крайне острожными зарулем вненастную погоду, ведь дождь нетолько снижает видимость надороге, ноиуменьшает сцепление автомобиля сдорожным покрытием. Также мокрая дорога увеличивает тормозной путь.

При сильном снижении видимости, включите противотуманные фары. Избегайте резких маневров надороге. Рекомендуется также снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае опасности. При остановке включите аварийные огни, повозможности съехав спроезжей части.

Жителей Украины предупреждают о грозах и сильных дождях 22 июля

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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Admin

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