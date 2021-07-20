Общество

Украину охватят ливни: прогноз погоды на 20 июля

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Украину охватят ливни: прогноз погоды на 20 июля

Погода в Украине во вторник, 20 июля, будет жаркой, но с грозами. На одной части жара упадет на почти 10 градусов, на другой же – и дальше будет держаться отметок в +30.

На Востоке и в Крыму будет облачно с прояснением и без осадков в течение всех суток. Температура воздуха в центральных областях в среднем +27…+29 градусов, что на несколько отметок ниже, чем за прошедшие сутки.

Жаркие более +30 градусов сохранятся в Одесской области, Николаевской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской.

Тем временем на Западе, и в центральных областях будут царить грозы. Температура спадет до +21…+23 градусов.

В Винницкой, Житомирской и Черкасской областях осадки будут идти и днем, и ночью.

В Киеве днем и ночью будет дождливо. Синоптики прогнозируют грозы. Столбики термометров достигнут +26…+28 градусов.

Ранее мы писали о том, что Украину ждут две волны похолодания до конца июля.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
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