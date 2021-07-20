Во Франции заявили о начале четвертой волны коронавируса

Во Франции началась четвертая волна коронавируса, заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь. По его словам, на этот раз темпы заболеваемости крайне высокие из-за более заразного "дельта"-штамма, сообщает Le Figaro.

Мы вошли в четвертую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие.

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В ближайшие дни в парламент Франции внесут законопроект об ужесточении мер борьбы с COVID-19, уже одобренный правительством. Он предусматривает введение санитарных пропусков со сведениями о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. Санитарный пропуск будет нужен для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, театров и музеев.

Документ предусматривает обязательную вакцинацию от коронавируса для медработников.

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Франция занимает четвертое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели 5,9 млн французов, из них более 111 тыс. умерли.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 19 июля, выявили 598 новых заражений коронавирусом. Госпитализировали 279 человек, умерли 25 пациентов.

По материалам: Подробности