Потепление создало 1200 озер в Швейцарских Альпах

Врезультате изменения климата ландшафт Швейцарских Альп претерпел значительные изменения, стремительное таяние ледников привело кобразованию около 1200 горных озер за170лет, сообщает Phys.org.

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Ученые изШвейцарского федерального института водных наук итехнологий (Eawag) заявили, что около тысячи изэтих озер существуют ивнаши дни. Исследователи были удивлены своим открытием, предполагая, что новых водоемов будет неболее нескольких сотен.

Специалисты описали местоположение каждого изновых озер, атакже глубину, форму иплощадь.180 изних возникли только запоследние 10лет. Ледники вШвейцарских Альпах быстро сокращаются, в2020 году было потеряно 2% ихобъема.

Поданным Eawag, скорость появления озер резко возросла с2006 по2016год, когда ежегодно возникало всреднем 18водоемов, аповерхность воды увеличивалась на400кв.м.

Эксперты предупредили, что растущее количество ледниковых озер создает риск прорывов иопасность внезапных наводнений для населенных пунктов уподножия гор.

©The New York Times

По материалам: Gismeteo