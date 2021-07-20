Киевлян предупреждают о грозах 20 июля

ВКиеве 20июля ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».

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ВКГГА напоминают, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей ит.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы потелефонам: 101 или 103.

Вслучае выявления мест подтоплений напроезжей части или тротуарах обращайтесь вкруглосуточную диспетчерскую КК«Киевавтодор» потел .: 284-74-19.

Как сообщалось ранее, врезультате мощного 30-минутного ливня накануне вКиеве выпала почти недельная норма осадков.

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По материалам: Gismeteo