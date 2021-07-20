Общество

Киевлян предупреждают о грозах 20 июля

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

ВКиеве 20июля ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».

Киевлян предупреждают о грозах 20 июля

©Depositphotos

ВКГГА напоминают, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей ит.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы потелефонам: 101 или 103.

Вслучае выявления мест подтоплений напроезжей части или тротуарах обращайтесь вкруглосуточную диспетчерскую КК«Киевавтодор» потел .: 284-74-19.

Как сообщалось ранее, врезультате мощного 30-минутного ливня накануне вКиеве выпала почти недельная норма осадков.

Киевлян предупреждают о грозах 20 июля

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Курс валют на вечер 19 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

2 часа ago

Баскетбол: действующий чемпион Украины усилился лидером израильского клуба

3 часа ago

В Зеленского назвали визит в Грузию очень результативным

3 часа ago

Банки продолжают закрывать отделения. Лидирует Приватбанк

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button