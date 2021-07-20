Общество

Киев останется без газа: назван список улиц

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Киев останется без газа: назван список улиц

Во вторник, 20 июля, в центральной части Киева отключат газоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба "Киевгаза".

Причина – прокладка распределительного газопровода низкого давления по улице Трехсвятительской.

На каких улицах отключат:

  • Михайловская, дома 2, 6, 6-а, 2-в,
  • Костельная, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15,
  • Трехсвятительская, дома 3,9,
  • Крещатик, дом 8,
  • Грушевского, 4-а.

Ранее в июне "Нафтогаз" повысила цену на газ до 11,94 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м. 

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По материалам: Подробности

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