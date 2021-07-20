Общество

Календарь православных праздников на август-2021

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Календарь православных праздников на август-2021

В августе 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников. 

Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.

Православные церковные праздники в августе 2021 года 

1 августа – Обретение мощей преподобного Серафима
2 августа – День пророка Илии
5 августа – Почаевской иконы Божией Матери.
6 августа – Благоверных князей страторпцeв Бориса и Глеба, во cвятом Крещении Романа и Давида.
9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона
10 августа – Смоленской иконы Божией Матери, именуeмой Одигитрия (Путеводительница).
14 августа 2021 года – Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.
С 14 по 28 августа – продолжается Успенский пост.
19 августа – Преображение Господне
22 августа – Апостола Матфия.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
29 августа – Хлебный Спас, именуемый также как Ореховый Спас или Спас на холсте.

Церковные посты в августе 2021 года 

Многодневный пост: Успенский пост. Начало воздержания начинается 14 августа и продолжается до 27 августа 2021 года – Строгий пост, который начинается с празднования Медового Спаса и продолжается до светлого праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Однодневные посты: 4 августа, 6 августа, 11 августа, 13 августа.

Читайте также, сколько выходных будет в августе для украинцев.

По материалам: Подробности

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