Календарь православных праздников на август-2021

В августе 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.

Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.

Православные церковные праздники в августе 2021 года

1 августа – Обретение мощей преподобного Серафима

2 августа – День пророка Илии

5 августа – Почаевской иконы Божией Матери.

6 августа – Благоверных князей страторпцeв Бориса и Глеба, во cвятом Крещении Романа и Давида.

9 августа – Великомученика и целителя Пантелеймона

10 августа – Смоленской иконы Божией Матери, именуeмой Одигитрия (Путеводительница).

14 августа 2021 года – Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.

С 14 по 28 августа – продолжается Успенский пост.

19 августа – Преображение Господне

22 августа – Апостола Матфия.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

29 августа – Хлебный Спас, именуемый также как Ореховый Спас или Спас на холсте.

Церковные посты в августе 2021 года

Многодневный пост: Успенский пост. Начало воздержания начинается 14 августа и продолжается до 27 августа 2021 года – Строгий пост, который начинается с празднования Медового Спаса и продолжается до светлого праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Однодневные посты: 4 августа, 6 августа, 11 августа, 13 августа.

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По материалам: Подробности