«Желтое» предупреждение: в Украине 21 июля ожидаются сильные дожди, грозы, шквалы и град

21июля вУкраине ожидаются грозы, ночью взападных, утром иднем всеверных ицентральных областях— значительные дожди, вюжных областях местами— град; днем встране прогнозируются порывы ветра до15-20м/с (Iуровень опасности, желтый).

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Напоминаем основные правила поведения вслучае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если выоказались наулице, тоследует держаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

Вовремя грозы нельзя находиться возле линий электропередачи, воткрытом пространстве, прятаться под деревьями, забираться навозвышенности, пользоваться металлическими предметами, иметь при себе включенный мобильный телефон, ездить намотоцикле или велосипеде.

©Kirsty Wigglesworth| PAWire

По материалам: Gismeteo