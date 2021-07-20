Общество

Июльская жара в Киеве побила очередной рекорд

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Июль вКиеве продолжает удивлять температурными рекордами. Впятницу, 16июля, встолице был самый теплый день за141год, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Июльская жара в Киеве побила очередной рекорд

©Getty Images

Среднесуточная температура воздуха вэтот день составила + 28,8 °С, что на0,4 ° Свыше рекордного значения температуры для этого дня 1931года. Этот показатель на7,6 °Спревысил соответствующую климатическую норму.

Всего сначала календарного лета вКиеве было установлено неменее 14температурных рекордов.

Июльская жара в Киеве побила очередной рекорд

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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