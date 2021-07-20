ГСЧС: на западе Украины объявлена угроза паводка

Грузия вернулась в “красную зону” по коронавирусу

Дикие свиньи являются виновниками выбросов почти 5 млн тонн СО2 в год

Финляндия открывается для украинцев: названа дата и условие

«Желтое» предупреждение: в Украине 21 июля ожидаются сильные дожди, грозы, шквалы и град