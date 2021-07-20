ГСЧС: на западе Украины объявлена угроза паводка
21июля нареках Карпат ожидается повышение уровней воды над уровнями посостоянию на08:00 20июля, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Так, впределах Львовской области ожидается повышение уровней воды на0,5-1,5м, внижних течениях рек Стрвяж, Свича— на1,5-2,5м, местами возможно затопление заводей, с/х угодий (первый уровень опасности— желтый) , вСтрыйском районе (р. Свича— с. Заречное) возможно частичное затопление отдельных объектов приречной инфраструктуры (IIуровень опасности— оранжевый).
Впределах Ивано-Франковской области— на1,5-2,5м, местами возможно затопление заводей, с/хугодий, атакже частичное затопление объектов приречной инфраструктуры идостижение отметок начального затопления отдельных населенных пунктов (IIуровень опасности— оранжевый)
Впределах Тернопольской, Хмельницкой иВинницкой областей— на0,5-1,5м, местами возможно затопление заводей, с/х угодий (первый уровень опасности— желтый)
Впределах Черновицкой области— на0,5-1,5м, вместах сужения русел рек— на2,0-2,5м свыходом воды напониженные участки пойм рек (первый уровень опасности— желтый)
Впределах Закарпатской области вместах прохождения сильных ливней намалых водотоках ивверховьях рек— на0,5-1,0м, ожидается также формирование значительного местного исклонного стока сподтоплением пониженных участков внаселенных пунктах, врезультате захламления русел малых рек (первый уровень опасности— желтый).
Вместах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного исклонного стока сподтоплением пониженных участков, вгорных районах существует угроза схода селевых потоков иоползней (IIуровень опасности— оранжевый).
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По материалам: Gismeteo