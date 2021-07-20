Финляндия открывается для украинцев: названа дата и условие
Украинцам разрешили въезд на территорию Финляндии. Однако для этого необходимо пройти полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Новые правила въезда в Финляндию начнут действовать с понедельника, 26 июля.
Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации.
В страну будут пускать граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации следующими препаратами:
- Comirnaty (Prizer-BionTech),
- Spikevax (Moredna),
- Vaxzevria (AstaZeneca),
- Janssen (Johnson&Johnson),
- BIBP/Sinopharm,
- Covishield,
- CoronaVac.
Кроме того, в Финляндию будут пускать с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или подтверждением, что человек переболел вирусом, только при наличии уважительного основания для поездки.
Ранее сообщалось, что в Финляндии были введены небывалые меры безопасности из-за коронавируса.
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По материалам: Подробности