Общество

Финляндия открывается для украинцев: названа дата и условие

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Финляндия открывается для украинцев: названа дата и условие

Украинцам разрешили въезд на территорию Финляндии. Однако для этого необходимо пройти полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Новые правила въезда в Финляндию начнут действовать с понедельника, 26 июля.

Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации.

В страну будут пускать граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации следующими препаратами:

  • Comirnaty (Prizer-BionTech),
  • Spikevax (Moredna),
  • Vaxzevria (AstaZeneca),
  • Janssen (Johnson&Johnson),
  • BIBP/Sinopharm,
  • Covishield,
  • CoronaVac.

Кроме того, в Финляндию будут пускать с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или подтверждением, что человек переболел вирусом, только при наличии уважительного основания для поездки.

Ранее сообщалось, что в Финляндии были введены небывалые меры безопасности из-за коронавируса.

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По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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