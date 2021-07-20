Общество

Дикие свиньи являются виновниками выбросов почти 5 млн тонн СО2 в год

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Копая почву, дикие свиньи высвобождают содержащийся вней углерод, это способствует ежегодным выбросам 4,9 млн тонн углекислого газа повсей планете, что сопоставимо свыхлопами 1,1 млн автомобилей, сообщает The Independent.

Дикие свиньи являются виновниками выбросов почти 5 млн тонн СО2 в год

©Live Science

Ученые изУниверситета Квинсленда иУниверситета Кентербери подсчитали ущерб, который дикие свиньи наносят климату. Постоянно растущая популяция этих животных напяти континентах может стать серьезной угрозой.

Почва содержит в3раза больше углерода, чем атмосфера. Дикие свиньи внастоящее время перекапыват землю натерриториях площадью от36тыс.до124тыс.кв.кмвсреде обитания, где они являются пришлым видом. Это влияет навыбросы углерода иугрожает биоразнообразию ипродовольственной безопасности местных сообществ.

Инвазивные виды стали проблемой, вызванной деятельностью человека. Если диким свиньям удастся проникнуть врайоны, где почва максимально насыщена углеродом, вбудущем выбросы парниковых газов возрастут.

Дикие свиньи являются виновниками выбросов почти 5 млн тонн СО2 в год

©The Independent

По материалам: Gismeteo

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