21 июля в Украине ожидаются дожди и грозы
Всреду, 21июля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, постране пройдут дожди сгрозами, всеверных ицентральных областях ожидаются ливни свыпадением более 22-38мм осадков. Ветер северо-западный, северо-восточный, 5-11м/с, порывы до16-18м/с.
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Всеверных изападных частях страны ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до128 ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +18…+21 °С, днем температура воздуха составит +23…+27 °С.
Назападе температура воздуха составит +16…+18 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +21…+24 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+21…+24 °С, днем температура воздуха поднимется до+29…+34 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +23…+24 °С, днем воздух прогреется до+28…+32 °С.
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По материалам: Gismeteo