Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда, ответственный за гибель 150 человек

Датский художник Курт Вестергор, получивший широкую известность как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, умер на 87-м году жизни. Об этом сообщила датская газета Berlingske со ссылкой его семью.

12 карикатур на пророка Мухаммеда были впервые опубликованы осенью 2005 года в датской газете Jyllands-Posten, вызывав крупный международный политический и общественный кризис. Рисунок Вестергора изображал пророка Мухаммеда в тюрбане в форме атомной бомбы с подожженным фитилем.

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Эти рисунки перепечатали в ряде других западноевропейских изданий, вызвав возмущение в исламском мире. Разгневанные мусульмане начали громить представительства Дании в ряде стран Ближнего Востока, Азии и Африки. В беспорядках погибли более 100 человек. Несколько арабских стран отозвали послов из Дании и объявили бойкот датским товарам.

Движение "Талибан" предлагало награду за убийство Курта Вестергора. Карикатуристу и его семье выделили круглосуточную охрану, которая сопровождала его до последних дней жизни.

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На художника было совершено несколько покушений. Так, 1 января 2010 года в дом Ветергора вломился сомалиец с топором. Курт отсиделся в бронированной комнате, а нападавший при задержании оказал вооруженное сопротивление полиции.

Некоторые из карикатур Вестергора в 2012 году опубликовал французский сатирический журнал Charlie Hebdo, который публиковал и другие карикатуры на пророка Мухаммеда. В 2015 году в ходе вооруженного нападения на офис редакции в Париже были убиты 12 человек.

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Напомним, что Charlie Hebdo возмутил верующих карикатурой на Бога.

По материалам: Подробности