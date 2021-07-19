В Украину несется циклон Christoph: где будет бушевать непогода

В понедельник, 19 июля, погода в Украине принесет грозы, дожди, шквальный ветер и местами – град. Вместе с тем в стране ожидается облегчение жары, однако, не везде. По словам синоптиков, это связано с северным циклоном по имени Christoph.

"19 июля в Карпатах значительные дожди; в западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской и Кировоградской областях – грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – предупредили в "Укргидрометцентре".

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Синоптик Наталка Диденко отметила, что атмосферный фронт в этих областях будет обусловлен северным циклоном. Вместе с ним придут более низкие температуры.

"Милосерднее воздух идет к нам с атмосферными фронтами, которые привязаны к cеверному циклону Christoph. Фронты принесут грозовые дожди в Украину… Учитывая сильные температурные контрасты в зоне атмосферных фронтов между жарой и зафронтальной прохладой, эти дожди могут мгновенно превращаться в сильные ливни со шквалами и градом!" – объяснила синоптик.

А вот на юге и востоке Украины в понедельник все еще удержится сухая жаркая погода. Дожди доберутся сюда уже во вторник – среду. А ослабление жары придет в середине недели.

Температура завтра +24+26 на Западе, +28+33 – на севере и в центре, а на востоке и юге – от +31 до + 36 градусов.

Ранее мы писали о том, что Украину ждут две волны похолодания до конца июля.

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По материалам: Подробности