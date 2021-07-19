Общество

В Киеве затопило метро: какие станции закрыли

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В Киеве затопило метро: какие станции закрыли

В понедельник, 19 июля, на столицу Украины, Киев, обрушилась непогода. Столичная подземка не выдержала бушующей стихии и оказалась затопленной. Об этом сообщается в Facebook коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Так, была закрыта станция станция "Берестейская".

Станция Берестейская закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты.

В связи с этим в метро частично ограничили работу станции "Академгородок".

Станция "Академгородок", вестибюль №1 закрыт на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты.

Ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.

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По материалам: Подробности

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