Суровые морозы: появился прогноз на зиму 2021-2022 в Украине

Погода в Украине зимой будет с сильными морозами в начале и в конце, а в феврале нас ждет много снега, возможны даже бураны. Такой суровый прогноз на зиму 2021-2022 дал народный синоптик Леонид Горбань.

Синоптик говорит, что подробные расчеты возможны только за несколько месяцев, но в общих чертах – будущая зима будет холодной.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", – прогнозирует Горбань.

Январь, по его мнению, начнется с потепления. Но к Старому Новому году (14 января) придут морозы, которые задержатся до Крещения, 19-го числа. Затем придет потепление.

Далее нас ждет лютый февраль.

"Особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", – говорит синоптик.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

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По материалам: Подробности