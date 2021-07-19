Проливные дожди в Мумбаи унесли жизни 33 человек

Число погибших врезультате различных инцидентов, связанных ссильным дождем, встоличном регионе Мумбаи, Индия, достигло 33. Втечение нескольких часов было нарушено автомобильное, железнодорожное ивоздушное сообщения, сообщает Business Standard.

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Внекоторых районах выпало от197мм доболее 235мм осадков. Ливень, продолжающийся около пяти часов, привел ксильному заболачиванию многих низинных районов Мумбаи.

Обрушение подпорной стены комплекса BARC врайоне Чембур около часа ночи привело кразрушению нескольких домов, множество людей оказались погребенными под землей иобломками. Квечеру было объявлено, что покрайней мере 19человек погибли, еще несколько человек пропали без вести, аспасательные команды направили для поиска служебных собак.

Вдругом инциденте поменьшей мере 10человек погибли врезультате обрушения нескольких хижин втрущобах Сурьянагар навостоке Вихроли.

Еще около 12человек, получивших травмы вразличных инцидентах, были доставлены вбольницы ипроходят лечение, ихсостояние оценивается как стабильное.

По материалам: Gismeteo