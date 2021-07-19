Общество

Погода в Украине 20 июля: в ряде областей дожди с грозами

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Вовторник, 20июля, вУкраине ожидается переменная облачность, всеверных, западных ицентральных частях страны прогнозируются дожди сгрозами, назападе пройдут ливни свыпадением более 22мм осадков. Ветер северо-западный, северо-восточный, 5-12м/с.

Погода в Украине 20 июля: в ряде областей дожди с грозами

©pixabay.com

Всеверных изападных частях страны ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до57ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +19…+24 °С, днем температура воздуха составит +27…+29 °С.

Назападе температура воздуха составит +17…+19 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+28 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+22…+24 °С, днем температура воздуха поднимется до+31…+37 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +23…+24 °С, днем воздух прогреется до+30…+34 °С.

Погода в Украине 20 июля: в ряде областей дожди с грозами

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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