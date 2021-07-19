Крупнейшие города Китая ждет климатическая катастрофа – исследование

Вновом исследовании международной некоммерческой природоохранной организации Greenpeace вВосточной Азии сказано, что самые большие мегаполисы Китая, включая столицу Пекин исамый густонаселенный город Шанхай, столкнутся сповышением температур иувеличением лета, атакже счастыми дождливыми месяцами, сообщает AlJazeera.

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Риски экстремальной жары иливней наиболее высоки вгустонаселенных районах, они также возрастают ивпригородных сообществах. Опасные волны тепла окажут влияние напожилых людей итех, кто работает наулице.

ВПекине отмечен наибольший рост средней температуры, которая повышается соскоростью 0,32 °Cкаждые 10лет, ачастота волн тепла значительно увеличилась с2000года.

Вовремя пика глобальных выбросов, прогнозируемого к2040году, повышение температуры вотдельных районах Пекина может составить 2,6 °C. К2100 году лето станет длиннее на28дней. Вюжной провинции Гуандун ожидается увеличение лета более чем на40дней.

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Вфеврале 2021 года температура внекоторых районах поднялась до+25,5 °С, это был самый высокий показатель, зафиксированный зимой.

Внекоторых частях Шанхая ипровинции Гуандун прогнозируется увеличение количества экстремальных осадков на25%, апосеверо-западной части региона распространится засуха.

Климатологи предупреждают отом, что к2100 году всеверных частях Китая отсмертоносной жары могут пострадать около 400 млн человек.

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По материалам: Gismeteo