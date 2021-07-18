“Закрывайте окна”: опасное пылевое облако из Сахары добралось до Киева (видео)

В субботу, 17 июля, в Киеве на Троещине и возле станции метро Лесная заметили пылевое облако, которое пришло с пустыни Сахара, что на Африканском континенте. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

"На Троещину движется пылевая буря, срывает все", – сказал очевидец, который заснял это опасное природное явление.

Он также призывает людей закрывать окна.

Кроме того, на левом берегу Киева возле станции метро Лесная поднялась пыль вдоль Броварского проспекта.

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По материалам: Подробности