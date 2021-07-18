Украину ждут две волны похолодания до конца июля

Погода в Украине до конца июля ожидается нестабильная, придут волны существенного понижения температуры воздуха, с разницами в 10 градусов, и новыми потеплениями.

Первое похолодание намечается уже в ближайшее время, а второе должно будет произойти ближе к концу месяца.

Такой прогноз дали синоптики на сайте Meteoprog.ua.

В Киеве температура воздуха резко опустится с +32 градусов 18 июля до +21 градуса уже 21 июля. Затем в течение недели столбики термометров продемонстрируют рост снова до высоких +30 градусов к 27 числу, а потом пойдут скачки: 28 июля +22 градусов, 29 июля +27 градусов, 30 июля +20 градусов, 31 июля +26 градусов. До конца месяца ожидаются периодические дожди с грозами, но много осадков не будет.

В Харькове с 19-20 июля до 21-22 июля столбики термометров рухнут с +33 до +21 градуса. После этого в течение нескольких дней потеплеет до +30 градусов. Еще один спад прогнозируется к 30 июля, но уже до +23 градусов, и после опять пойдет небольшое потепление.

В Одессе существенный спад температуры воздуха ожидается с 20 на 21 июля, когда столбики термометров опустятся с +33… +32 до +25 градусов. Далее до 1 августа термометры будут вести себя спокойно, и температура будет колебаться в пределах +25…+28 градусов. Период грозовых дождей продлится с 18 до 21 июля.

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Стоит отметить, что в некоторых областях синоптики даже объявили штормовое предупреждение.

Так, 18 июля днем в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах ливни.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

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По материалам: Подробности