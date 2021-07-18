«Вода напоминает кисель» – в Азовском море наблюдается засилье медуз

Напобережье Азовского моря вМелитопольском районе вода заполнена медузами. Пословам отдыхающих, ихнастолько много, что море напоминает кисель. Специалисты изИнститута рыбного хозяйства иэкологии моря считают, что распространение медуз связано сувеличением ихколичества вЧерном море. ВАзовское море они проникают через Керченский пролив, сообщает РИА Мелитополь.

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Соленость Азовского моря постепенно приближается ксолености Черного моря, это происходит из-за изменений вводном балансе Азовского бассейна.

ВАзовском море преобладают медузы двух видов: корнерот иаурелия. Медузы вызывают улюдей ожоги кожи иприводят корганическому загрязнению моря. Вбольшом количестве медузы становятся конкурентами промысловых рыб, питающихся планктоном, они также уничтожают икру пелагических рыб.

Теплые зимы помогают медузам успешно пережить сезон, абольшое количество планктона, который служит имкормом, также способствует росту ираспространению беспозвоночных.

Самая высокая численность медуз вАзовском море была зафиксирована в1978 году исоставляла около 7млрд особей.

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По материалам: Gismeteo