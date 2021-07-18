В Украину идет волна резкого похолодания

В понедельник, 19 июля, аномальная жара в Украине сменится резким похолоданием, которое зайдет в страну с запада и будет продвигаться к восточным границам.

Как сообщают синоптики и ресурс сventusky.com, после воскресных +32-35 уже в понедельник, 19 июля, похолодание зайдет в Украину и опустит столбики термометров. Так, на крайнем западе страны днем ожидается всего +20-23 градуса.

Во вторник, 20 июля, похолодание доберется до Винницкой и Житомирской областей – там максимально будет +26 градусов. Столичные +28 тоже уже сложно будет назвать "африканской" жарой.

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В среду, 21 июля, под властью жары останутся лишь Донецк и Луганск – дневная температура там составит +31. Вместе с тем в Днепропетровской и Харьковской областях воздух не прогреется выше +25 градусов, в Полтаве ожидается +17.

В четверг, 22 июля, даже на крайнем востоке страны термометры покажут не больше +27 градусов. В прикарпатских регионах – ожидается +18, на остальной территории от +20 до +25 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

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По материалам: Подробности