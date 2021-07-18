В Украине объявили штормовое предупреждение: где ухудшится погода

В ряде областей Украины в ближайшее время ухудшится погода. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы ветра. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, грозы, град и шквалы ветра до 20 метров в секунду сегодня ожидаются в Киеве, Киевской и северных областях страны. Непогода удержится до конца суток.

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В понедельник, 19 июля, в Украине также прогнозируют непогоду. В Карпатах 19 июля ожидаются дожди, а в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях возможны грозы, местами – град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Ранее мы писали о том, что в Украину идет волна резкого похолодания. На крайнем западе страны днем ожидается всего +20-23 градуса.

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По материалам: Подробности