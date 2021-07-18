Общество

В Киеве запретили купаться на всех пляжах: что происходит

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В Киеве запретили купаться на всех пляжах: что происходит

С 17 июля введен запрет на купание на всех муниципальных пляжах Киева. Об этом сообщает пресс-служба КП "Плесо".

Запрет на купание на всех муниципальных пляжах Киева был введен с профилактической целью из-за аномальной жары.
 
"При длительной аномальной жаре в водных объектах происходит активное "цветение" воды – размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается", – подчеркнули в ведомстве.

С целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней, всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоено временный статус "Не купаться".

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В пресс-службе отметили, что запрет не распространяется на отдых возле берега, поэтому жители Киева могут спокойно посещать пляжи.

Ранее мы писали о том, что под Одессой на популярном курорте обнаружили опасные пляжи.

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По материалам: Подробности

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