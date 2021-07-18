Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года для каждого знака зодиака

Астрологи рассказали, каким будет на этой неделе настроение ночных светил для каждого знака зодиака и как оно отразится на нашей жизни. Старайтесь следовать полезным рекомендациям, чтобы реже попадать в трудные ситуации и чаще достигать успеха.

Это время легкости, добра, мыслей о том, что только предстоит сделать, а не о том, что сделано.

Овен

Овнам ночные светила откроют множество интересных тайн и истин. Настало время для самопознания и познания мира, самоанализа и поиска новых духовных целей. Это великолепное время для обучения, смены места работы, поисков новых друзей. Окружающие люди будут ждать от Овнов максимальной вовлеченности в общие проблемы, но это не совсем то, что нужно самим представителям данного знака. Им стоит заниматься тем, чего хочет их душа.

Телец

У Тельцов будет довольно напряженная и динамичная неделя, поэтому им постоянно нужна будет удача, да побольше. Главный совет на этот период — не нужно браться за все сразу. Последовательность и осторожность помогут остаться на плаву, если количество дел будет зашкаливать. В период с 19 по 25 июля можно отправляться в командировки, браться за новые проекты.

Близнецы

Близнецов ожидает продуктивная неделя. Эти люди будут более успешными в плане творчества и интеллектуальной работы. Принятие решений будет происходить значительно быстрее обычного. Звезды и планеты сделают Близнецов более обаятельными, поэтому они смогут заводить новые знакомства, искать любовь. В отношениях с родственниками и второй половинкой желательно избегать публичных ссор — сор из избы выносить не стоит.

Рак

Раки смогут изменить свою жизнь самым кардинальным образом, но для этого придется потрудиться. Вода, как говорится, под лежачий камень не течет, поэтому важно действовать и прислушиваться к интуиции. Эта неделя прекрасно подходит для совместной работы. Необходимо идти навстречу тем, кто желает сотрудничать и получать взаимную выгоду. Многим Ракам придется выйти из зоны комфорта, потому что в противном случае им не удастся стать лучше и добиться поставленных задач.

Лев

Самый благоприятный день этой недели для Львов — 25 июля. Меркурий окажется в противостоянии с Плутоном, поэтому большой успех может ожидать тех Львов, которые в воскресный день будут вынуждены работать. В теории это не самый лучший день для бизнеса, деловых встреч и монотонного интеллектуального труда, но это действительно благоприятное время для любых начинаний. В целом неделя будет насыщенной. Понадобится много сил для самореализации.

Дева

Девам стоит помнить про техники исполнения желаний. Они сейчас окажутся как нельзя кстати. На этой неделе ночные светила в идеальном положении для того, чтобы Девы смогли ощутить прилив сил и бодрости. Июльские звезды и планеты в целом предрасположены к тому, чтобы дарить Девам новые возможности. Сейчас это будет ощущаться в разы сильнее, особенно на выходных. Астрологи советуют не лениться.

Весы

У Весов самым ярким и благоприятным днем этой недели станет 22 июля. Главный их покровитель, Венера, перейдет в знак Девы и окажется в оппозиции с Юпитером, что очень хорошо скажется на их настроении, удаче. Весам в этот день и в несколько последующих удастся воплотить в жизнь свои самые дерзкие мечты. Важно помнить, что успех рождается внутри нас, а уже потом обретает форму. Не нужно искать во всем происходящем скрытый смысл и подводные камни.

Скорпион

Скорпионам очень нужна будет жизненная энергия и умение ее сохранять, не тратя на бесполезные дела. Не стоит оставаться в самой гуще событий. Нужно находиться в стороне и проявлять осторожность, осторожно выбирая окружение и задачи, которыми придется заниматься. Также астрологи рекомендуют людям этого знака не пасовать перед трудными задачами, какими бы невыполнимыми они ни казались.

Стрелец

Это очень важная неделя для Стрельцов. Звезды и планеты помогут им решить множество проблем и задач в самых разных сферах. Сейчас важно помнить о том, что планы нужно держать в секрете. Не нужно распространяться о своих желаниях. Окружающие могут использовать это против Стрельцов. Вселенная внесет позитивные коррективы в личную жизнь этих людей. Одинокие Стрельцы смогут познакомиться с кем-то, кто их заинтересует и кого заинтересуют они сами. Неделя будет яркой и богатой на важные события.

Козерог

Ночные светила в очень благоприятном положении для Козерогов. Жизнь этих людей может измениться к лучшему, причем уже в первой половине недели. Астрологи считают, что люди этого знака смогут обрести свежий взгляд на жизнь, изменить свое мышление, поставить новые цели, задачи. В то время как у большинства людей шансы на успех 50 на 50, у Козерогов они гораздо больше. Вероятность исполнения мечты очень велика. Нужно лишь продолжать идти к ней.

Водолей

Водолеям астрологи настоятельно советуют остерегаться токсичных людей и манипуляторов. В работе лучше действовать в одиночку, не опираясь на помощь окружающих. В любви нужно быть предельно осторожными и следить за словами и поступками. Не исключено, что некоторые неудачи обернутся триумфом, победой, но не стоит надеяться на удачу. Нужно проявлять благоразумие, осторожность и быть добрее к близким.

Рыбы

У Рыб за эту неделю может появиться множество неприятных мыслей, которые будут их тянуть за собой на дно. Медитация-очистка поможет избавить сознание от подобного мусора. Астрологи считают, что Рыбам стоит перестать общаться с негативными людьми, которые в них не верят. Нужно окружать себя только теми, кто готов поддержать, понять и подбодрить в трудную минуту. В жизни Рыб появится новая переменная — это будет какой-то важный человек: друг или вторая половинка. Выходные — самое благоприятное время недели. Их лучше посвятить отдыху, пишет dailyhoro.

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По материалам: Подробности