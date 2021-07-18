Это настоящий “ад”: появилось видео жуткой песчаной бури в Саудовской Аравии

В то время, как на Киев налетело уже плотное облако из пыли из Сахары, в Саудовской Аравии в субботу, 17 июля, мощная песчаная буря накрыла Эр-Рияд.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, публикуя свои фото и видео бури.

Несмотря на день, в Саудовской Аравии все небо выкрасилось в оранжево-коричневый цвет, представляя собой жуткое явление природы.

На некоторых видеороликах видно, как машины едут прямо на надвигающуюся тогда еще бурю, растворяясь в ней.

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По материалам: Подробности