Еще одна страна Европы открыла границы для туристов из Украины

Бельгия открыла границы для украинских туристов. Это сделано согласно рекомендации Совета ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше", – написал он.

Отметим, 15 июля, Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию стран-участниц Европейского Союза во время пандемии коронавируса. В список была добавлена Украина.

Однако внутри Шенгенской зоны установлены совершенно разные правила въезда в каждую из стран. Все больше государств требуют сертификат о полной вакцинации одним из препаратов.

Хотя каждая страна и имеет право открывать границы самостоятельно, ряд государств все же ждет централизованного решения или общих рекомендаций Евросоюза.

По материалам: Подробности