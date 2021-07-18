Общество

19 июля в Украине удержится жаркая погода, местами пройдут дожди

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Впонедельник, 19июля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, всеверных, западных ицентральных областях пройдут дожди сгрозами, местами— ливни. Ветер северо-западный, северо-восточный, 4-12м/с.

19 июля в Украине удержится жаркая погода, местами пройдут дожди

©pixabay.com

Всеверных изападных частях страны ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до87ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +21…+25 °С, днем температура воздуха составит +27…+32 °С.

Назападе температура воздуха составит +19…+21 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +23…+28 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+22…+23 °С, днем температура воздуха поднимется до+33…+37 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +22…+24 °С, днем воздух прогреется до+29…+33 °С.

19 июля в Украине удержится жаркая погода, местами пройдут дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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