Общество

19 июля в ряде областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

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Впонедельник, 19июля, взападных, северных ивосточных частях страны, атакже вВинницкой, Черкасской, Полтавской иКировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

19 июля в ряде областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

©pixabay.com

Влесных массивах часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост иподлесок, травянисто-кустарниковый покров, валежник икорневища.

Взасушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары, при которых огонь распространяется покронам деревьев хвойных пород. Скорость низового пожара— от0,1 до3м/мин, верхового— до100м/мин понаправлению ветра.

Вслучае обнаружения сильного возгорания сообщите опожаре ворганы лесной охраны, вместные органы власти или полицию ипокиньте опасную зону.

19 июля в ряде областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

©DSNS

По материалам: Gismeteo

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