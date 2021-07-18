19 июля в ряде областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности
Впонедельник, 19июля, взападных, северных ивосточных частях страны, атакже вВинницкой, Черкасской, Полтавской иКировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Влесных массивах часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост иподлесок, травянисто-кустарниковый покров, валежник икорневища.
Взасушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары, при которых огонь распространяется покронам деревьев хвойных пород. Скорость низового пожара— от0,1 до3м/мин, верхового— до100м/мин понаправлению ветра.
Вслучае обнаружения сильного возгорания сообщите опожаре ворганы лесной охраны, вместные органы власти или полицию ипокиньте опасную зону.
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По материалам: Gismeteo