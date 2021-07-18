19 июля в ряде областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года для каждого знака зодиака

19 июля в Украине удержится жаркая погода, местами пройдут дожди

Еще одна страна Европы открыла границы для туристов из Украины

«Вода напоминает кисель» – в Азовском море наблюдается засилье медуз

Гренландия прекращает добычу нефти, газа и урана

В Киеве перевернулся катер с парашютистом в воздухе: мужчину унесло ветром (видео)

Это настоящий “ад”: появилось видео жуткой песчаной бури в Саудовской Аравии

В Украину идет волна резкого похолодания

“Закрывайте окна”: опасное пылевое облако из Сахары добралось до Киева (видео)