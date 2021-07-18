Общество

19 июля в нескольких областях Украины ожидается ухудшение погодных условий

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Впонедельник, 19июля, вКарпатах прогнозируются значительные дожди, взападных исеверных частях страны, атакже вВинницкой, Черкасской иКировоградской областях пройдут грозы, местами ожидается град ишквалы 15-20м/с. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый», сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

19 июля в нескольких областях Украины ожидается ухудшение погодных условий

©pixabay.com

Вовремя гроз сошквалами рекомендуется держаться подальше отдеревьев, рекламных щитов илиний электропередачи. Вблизи больших деревьев— напарковать автотранспорт. Вслучае очень сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании или естественном укрытии. Вжилом помещении следует закрыть все окна, забрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Двигаться вовремя грозы наавтомобиле нерекомендуется, так как это явление, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость надороге, авспышка молнии может ослепить ипривести каварийной ситуации.

19 июля в нескольких областях Украины ожидается ухудшение погодных условий

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

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