Общество

В ряде областей Украины ожидаются грозы со шквалами

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Доконца суток субботы, 17июля, наЗакарпатье, Прикарпатье, ввосточных частях страны, атакже вПолтавской, Черкасской, Житомирской областях, вКиеве ивКиевской области ожидаются грозы. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый», сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

В ряде областей Украины ожидаются грозы со шквалами

©pixabay.com

Ввоскресенье, 18июля, днем взападных областях пройдут грозы, местами ожидается град ишквалы 15-20м/с, наЗакарпатье ивКарпатах прогнозируются значительные дожди.

Вненастье старайтесь невыходить изпомещения без необходимости, закройте окна идвери, чтобы небыло сквозняка, который может привлечь шаровую молнию.

Если гроза застигла вовремя передвижения навелосипеде или мотоцикле, следует остановиться ипереждать грозу нарасстоянии примерно 30м отних.

Вовремя града непокидайте укрытие, помещение иавтомобиль. Напомним, что средняя продолжительность града составляет около 6минут, онредко длится дольше 15минут.

В ряде областей Украины ожидаются грозы со шквалами

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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