Общество

Погода в Украине 18 июля: жарко, на западе дожди с грозами

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Ввоскресенье, 18июля, вУкраине ожидается переменная облачность, взападных областях пройдут кратковременные дожди сгрозами. Ветер северный, северо-восточный, 4-12м/с.

Погода в Украине 18 июля: жарко, на западе дожди с грозами

©pixabay.com

Всеверных изападных частях страны ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до68ед./куб.м.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +21…+25 °С, днем температура воздуха составит +31…+32 °С.

Назападе температура воздуха составит +20…+22 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +29…+32 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+21…+22 °С, днем температура воздуха поднимется до+31…+33 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +23…+25 °С, днем воздух прогреется до+29…+32 °С.

Погода в Украине 18 июля: жарко, на западе дожди с грозами

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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