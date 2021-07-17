Общество
Погода в Украине 18 июля: жарко, на западе дожди с грозами
Ввоскресенье, 18июля, вУкраине ожидается переменная облачность, взападных областях пройдут кратковременные дожди сгрозами. Ветер северный, северо-восточный, 4-12м/с.
©pixabay.com
Всеверных изападных частях страны ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав— до68ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +21…+25 °С, днем температура воздуха составит +31…+32 °С.
Назападе температура воздуха составит +20…+22 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +29…+32 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+21…+22 °С, днем температура воздуха поднимется до+31…+33 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +23…+25 °С, днем воздух прогреется до+29…+32 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo